На Форуме по креативным индустриям обсудили новые возможности для развития креативной экономики

В рамках Недели российского бизнеса на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности.



В ходе форума «Закон о креативных индустриях: перспективы реализации» обсуждались вопросы влияния закона «О развитии креативных индустрий в Российской Федерации» на индустрию, роль регионов в развитии отрасли, текущие вызовы и возможности для привлечения капитала в институты креативной экономики, передает пресс-служба Минкультуры России.





Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, председатель Общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» Андрей Кричевский отметил, что принятие закона о креативных индустриях стало значимой вехой, позволяющей оценить его не только с точки зрения законодательства, но и в контексте практического применения.



«Защита интеллектуальной собственности и прозрачность прав на объекты творчества позволяют стабилизировать рынок, повысить доверие инвесторов и расширить возможности финансирования», — сказал он.



Андрей Кричевский отметил, что регионы являются ключевыми бенефициарами креативных индустрий. Рост доходов в этой сфере способствует увеличению налоговых поступлений, созданию рабочих мест и в целом улучшению качества жизни.



«Успешное развитие креативных индустрий требует комплексного подхода — от защиты интеллектуальных прав до стимулирования инвестиций. Взаимодействие бизнеса, государства и регионов позволит достичь поставленных целей и увеличить вклад креативных индустрий в ВВП России до 6%», — резюмировал свое выступление Андрей Кричевский.





Фото: пресс-служба Минкультуры России