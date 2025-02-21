Стартовал всероссийский молодежный конкурс короткого видео «Завтра был мир»

Российская государственная библиотека для молодежи объявила о начале Всероссийского молодежного конкурса короткого видео «Завтра был мир».





К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Участникам предлагается создать документальные короткометражные фильмы, основанные на уникальных историях, вдохновленных Великой Победой.





Заявки принимаются до 8 июня. Снимать работы можно на цифровые мобильные устройства, используя любые техники и жанры.





Конкурс включает следующие номинации: «Путь героя» — биографический фильм об участниках событий 1941–1945 годов; «Мир этому дому» — видеорассказ о городе или местности, переживших военные годы; «День Победы – 2025» — видеоистория, созданная в контексте мероприятий, посвященных Дню Победы.





С начала мая по середину июня на портале «Культура.РФ» и ресурсах РГБМ будет проходить параллельная программа, посвященная культуре времен Великой Отечественной войны. Запланированы трансляции лекций и обсуждений с экспертами, которые расскажут о роли библиотекарей, музейных специалистов и кинематографистов в военные годы.











