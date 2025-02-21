Минкультуры, Русский музей и «Газпром» подписали соглашение о развитии национальной школы реставрации

Министерство культуры России, Государственный Русский музей и ПАО «Газпром» подписали соглашение о развитии национальной школы реставрации, сообщает пресс-служба музея.



Документ подписали министр культуры России Ольга Любимова, директор Государственного Русского музея Алла Манилова и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.



Отмечается, что Русский музей выступит центром координации проектов развития национальной школы реставрации. В число ключевых проектов войдут создание единого межмузейного реставрационного научно-исследовательского центра, развитие реставрационных мастерских в регионах России, развитие региональной сети специализированных научно-реставрационных центров, формирование единого цифрового ресурса для обмена опытом и распространения уникальных реставрационных методик.



Соглашение также предусматривает разработку системы стажировок для студентов старших курсов вузов и колледжей под руководством квалифицированных наставников.



«Развитие национальной школы реставрации — это важная задача для сохранения культурного наследия государства. С 2019-го года Государственный Русский музей и „Газпром“ ведут эффективную совместную работу в области комплексной научной реставрации музейных ценностей. Трёхстороннее соглашение с участием Министерства культуры Российской Федерации укрепит это сотрудничество и позволит добиться настоящей синергии. Объединив накопленный опыт и знания, мы сможем вывести реставрационную работу на новый уровень. Важно, что лучшие методики и практики будут доступны для изучения и использования по всей стране. Под чутким руководством наставников талантливая молодёжь получит возможность усвоить необходимые навыки и сохранить национальное наследие для будущих поколений», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.









Фото: ПАО "Газпром"