В издательстве АСТ выйдет сборник военных стихотворений Сергея Михалкова

Издательство АСТ совместно с редакцией «Малыш» представит сборник военных стихотворений «Детский ботинок» писателя, поэта, драматурга и военного корреспондента Сергея Михалкова.





Проект приурочен к 80-летию Великой Победы и 112-летию со дня рождения одного из самых известных детских писателей России.





В сборник войдут 11 стихотворений, в которых Михалков с особой теплотой и уважением описывает подвиги и страдания детей во время Великой Отечественной войны. Эти юные герои, наравне со взрослыми, трудились в тылу или отправлялись на линию фронта, скрывая свой возраст. Их детство было отдано борьбе за Родину, а многие из них отдали свои жизни за Победу, рассказали в издательстве.





Иллюстрации к сборнику выполнили художники Евгений Рачев, Наталья Салиенко и Андрей Чернышов. Многие из иллюстраций были созданы специально для книги. В издание также включены фронтовые листовки, детские рисунки и материалы из семейного архива Михалкова.





«Детский ботинок» станет частью эксклюзивной серии «80 лет Великой Победе. Детям о войне», посвященной памяти юных героев. В этой серии будут собраны лучшие произведения о Великой Отечественной войне.









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