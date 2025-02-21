В Лужниках пройдут спецпоказы семейного шоу «Богатыри»

В Международном центре самбо в Лужниках состоятся специальные показы семейного шоу «Богатыри», передает пресс-служба Минкультуры России.





Выступления пройдут 23 февраля и 8 марта. Зрители увидят многоуровневые декорации, уникальные костюмы и реалистичных персонажей, напоминающих кукольный театр. Артисты Цирка дю Солей продемонстрируют сложные трюки и акробатику. Специальными гостями станут титулованные спортсмены-тяжеловесы из шоу «Титаны», рекордсмены из Книги рекордов России и другие знаменитости.





Музыкальное сопровождение шоу включает популярные песни, такие как «Богатырская наша сила» Александры Пахмутовой, «От Волги до Енисея» и «Конь» группы «Любэ», а также «Колечко» группы «Иванушки International», «Рыбка» группы «Фабрика» и русские народные песни. Песню «Воля» птицы Гамаюн исполнит певица Miravi.





«Сегодня мир движется так стремительно, что мне хотелось сохранить тенденцию быстрого кадра, при этом успеть в коротких диалогах донести важные ценности для взрослых и детей. Пословицы и поговорки органично вплетены в реплики персонажей, чтобы они, словно культурные штампы, легко запоминались нашим детям и оставались в памяти надолго. Мы хотим пробудить интерес к театральному искусству даже у тех, кто еще никогда не был на сценических постановках, создав яркий и красочный, понятный взрослым и детям проект. Мы успешно соединили на одной сцене мюзикл, комедию, драматическое искусство, цирк и театр кукол», — отметила генеральный продюсер шоу Наталья Локтева.









Фото: пресс-служба Минкультуры России



