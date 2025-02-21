Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремлевском дворце с симфоническим оркестром

Эксперты в области интеллектуальной собственности в музыкальной области обсудили ключевые аспекты за...
Зрители увидят многоуровневые декорации, уникальные костюмы и реалистичных персонажей.
Мероприятие посвятят 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова.
В Государственном Кремлевском дворце состоится шоу «Enjoy The Symphony»....
Режиссер ушел из жизни 20 февраля после продолжительной болезни.
Эксперты в области интеллектуальной собственности в музыкальной области обсудили ключевые аспекты за...
Зрители увидят многоуровневые декорации, уникальные костюмы и реалистичных персонажей.
Мероприятие посвятят 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Табакова.
В Государственном Кремлевском дворце состоится шоу «Enjoy The Symphony»....
Режиссер ушел из жизни 20 февраля после продолжительной болезни.
Поклонники электронной музыки услышат в Никола-Ленивце Atom™, Nikita Zabelin, Pompeya, LAVBLAST, Буе...
Постановка «Позывной Тишина» представляет собой монолог-исповедь добровольца СВО.
Худрук театра Владимир Панков пригласил народного артиста России вернуться в театр.
Проект познакомит детей с музейным этикетом.
Министр культуры России обсудила с ними возможности для молодых деятелей культуры и общие с ведомств...
Проект развернулся на площадке Музея истории религии.
Проект позволит желающим посвятить себя культуре, реализовать свои стремления.
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При этом продюсеры фильмов Барбара Брокколи и Майкл Уилсон останутся владельцами франшизы.
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Фильм посвящен памяти замкомандира 177-го отдельного отряда специального назначения.
Анастасия Ведерникова отметила, что именно в мифах заложены основные «сюжеты» жизни.
Документ подписали министр культуры России, директор Русского музея Алла Манилова и председатель пра...
21.02.2025