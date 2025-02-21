Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремлевском дворце с симфоническим оркестром

21.02.2025

Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремлевском дворце с симфоническим оркестром
В Кремле в рамках шоу «Enjoy The Symphony» прозвучат хиты Depeсhe Mode в исполнении симфонического оркестра.

Выступление состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 14 марта.

Музыканты исполнят хиты, а также треки из альбомов Personal Jesus и Enjoy the Silence. Музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра.

«Это неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно прочувствовать на концерте», — говорится в анонсе. 


Фото: предоставлено организатором