Хиты Depeche Mode прозвучат в Кремлевском дворце с симфоническим оркестром

В Кремле в рамках шоу «Enjoy The Symphony» прозвучат хиты Depeсhe Mode в исполнении симфонического оркестра.



Выступление состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 14 марта.



Музыканты исполнят хиты, а также треки из альбомов Personal Jesus и Enjoy the Silence. Музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра.



«Это неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно прочувствовать на концерте», — говорится в анонсе.









Фото: предоставлено организатором







