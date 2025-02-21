Умер режиссер театра «Факел» Александр Кононов

21.02.2025
На 78-м году жизни скончался режиссер театра «Факел» Александр Кононов.
О кончине постановщика говорится в сообщении учреждения, опубликованном в соцсетях.
Сообщается, что режиссер ушел из жизни 20 февраля после продолжительной болезни.
В театре Кононова назвали незаменимым режиссером, руководителем и идейным вдохновителем.
По словам друга и коллеги режиссера Ирины Знобы, Кононов умер в самолете во время возвращения в Ангарск.
«Он был болен страшной болезнью, у него онкология была. Он в тяжелейшем состоянии летел из Москвы в Ангарск через Иркутск <...>. Мы очень переживали, долетит ли он. И вот такая случилась беда в самолете. Он умер там. <...> Он был моим партнером по сцене, мы играли в спектакле. Он был гением и очень добрым человеком», — приводит
слова Ирины Знобы агентство ТАСС.
О месте и даже прощания с Александром Кононовым будет объявлено позже.
Фото: Pixabay.com