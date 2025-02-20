Ольга Любимова встретилась с участниками Молодежного совета Минкультуры России

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с участниками Молодежного совета Минкультуры. Подробности она привела в Telegram-канале.





По словам министра, разговор получился очень интересным. Ольга Любимова обсудила с ребятами возможности для молодых деятелей культуры, совместную работу с «Волонтерами культуры», а также реализацию проекта «Коллекция музеев России» на территории арт-кластера «Таврида».





«По итогам встречи члены Совета вынесли предложение по созданию ежегодного доклада для Минкультуры России о том, как молодежь видит положение дел в отрасли. В его основу войдут вопросы, посвященные решению кадровых проблем, качеству медиаконтента в творческих индустриях и духовно-нравственному воспитанию», — уточнила министр.





Ольга Любимова напомнила, что в Совете сейчас состоит 46 человек из 15 регионов. На 2025 год поставлены амбициозные цели, одна из которых — активное вовлечение молодых людей в процесс принятия решений. Ведомство будет работать над тем, чтобы голос молодежи был услышан на всех уровнях. В перспективе планируется создание Молодежных советов на базе региональных профильных Министерств всех 89 регионов страны, а также в 80 подведомственных организациях Минкультуры.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой