Продюсеры «бондианы» передали творческий контроль над франшизой Amazon

Продюсеры культовой серии фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над франшизой студии Amazon MGM Studios. Об этом информирует BBC.





Уилсон отметил, что он и Брокколи пришли к согласию, что настало время доверить будущее Джеймса Бонда надежному партнеру — Amazon MGM Studios. Хотя Брокколи и Уилсон останутся совладельцами франшизы, теперь именно Amazon MGM Studios будет отвечать за дальнейшее развитие истории агента 007. Эта студия была создана после того, как в 2021 году корпорация Amazon приобрела MGM, владеющую правами на фильмы о Бонде.





Династия Брокколи связана с бондианой с 1961 года, когда Альберт Брокколи, отец Барбары, заинтересовался романами Яна Флеминга и приобрел права на их экранизацию. Первый фильм под названием «Доктор Ноу» вышел в 1962 году. На сегодняшний день зрители увидели 25 фильмов о знаменитом суперагенте MI-6. За последние 15 лет роль Бонда исполнял Дэниел Крейг, однако ранее эту роль сыграли такие актеры, как Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.









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