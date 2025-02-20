Руководитель фолк-группы «Солнцеворот» назвала фольклор генетическим кодом народа

Руководитель фолк-группы «Солнцеворот» Анастасия Ведерникова заявила, что фольклор представляет собой генетический код народа. Об этом она рассказала в интервью «Лаборатории театра и фольклора».





Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ведерникова рассказала о работе группы в преддверии премьеры музыкального спектакля «Мифы и легенды Древней Руси». Постановку представят на сцене Уральского центра народного искусства имени Родыгина 16 марта.





«Мифы — это сконцентрированный опыт человечества. Именно в них заложены основные «сюжеты» нашей жизни. Поэтому, безусловно, легенды и мифы — это важное культурное наследие, которое нужно изучать и анализировать. Вообще я считаю, что весь фольклор — это генетический код народа», — подчеркнула руководитель группы.





По словам Ведерниковой, сегодня в коллективе выступают двое мужчин и три девушки со специальным музыкальным образованием. Свой принцип работы руководитель группы обозначила так: никогда не брать любителей и самоучек, поскольку любит, чтобы люди свободно читали с листа и с ними можно было общаться «на одном языке».









Фото: Предоставлено пресс-службой «Лаборатории театра и фольклора»