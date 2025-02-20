Стартовал III Международный фестиваль «Подвиг ратный – подвиг духовный»

В Москве открылся Третий международный фестиваль «Подвиг ратный – подвиг духовный», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Фестиваль, стартовавший в 2022 году, охватывает города-герои и города воинской славы России и Беларуси. В этом году он приурочен к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, уточнили в ведомстве.





На открытии фестиваля в Храме Христа Спасителя прозвучали произведения русской духовной музыки, а также композиции советских композиторов и современные работы авторов из Донбасса. Впервые на сцене фестиваля выступил Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Римского-Корсакова.





Следующий концерт запланирован на 22 февраля во Владикавказе. В программе примут участие Симфонический оркестр и хор филиала Мариинского театра, а также Московский Синодальный хор.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал