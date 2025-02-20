Музыкальный фестиваль «Дороги Победы» пройдет в четырех городах России: Якутске, Самаре, Калининграде и Санкт-Петербурге.



Завершится мероприятие 9 Мая 2025 года большим концертом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер фестиваля, президент Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело на пресс-конференции в Завершится мероприятие 9 Мая 2025 года большим концертом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер фестиваля, президент Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело на пресс-конференции в ТАСС





Мастранджело отметил, что каждый концерт будет посвящен значимому историческому событию. Первый концерт состоится в Якутске 25 февраля, в день, когда бригада лыжников из Якутии участвовала в важной битве. 17 марта пройдет концерт в Самаре, где впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. 30 апреля фестиваль продолжится в Калининграде, в день освобождения города от захватчиков.





Кульминацией «Дорог Победы» станет концерт 9 Мая в Санкт-Петербурге. В исполнении примут участие студенты Луганской государственной академии культуры и искусств.





Программа фестиваля включает произведения русских и зарубежных композиторов, исполнявшиеся в годы войны, а также современные композиции. Репертуар основан на архивных афишах 1941-1945 годов.





Трансляции концертов будут доступны на официальном сайте и в соцсетях фестиваля.





Организатором «Дорог Победы» выступает Фонд развития музыкального искусства Фабио Мастранджело при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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