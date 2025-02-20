Более тысячи заявок получено на участие в Московской неделе моды

В рамках четвертой Московской недели моды, которая пройдет с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж», поступило более тысячи заявок от дизайнеров.
Заявки поступили из десятков городов России, включая Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Олу, Казань, Калининград, Махачкалу, Нальчик, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов, Улан-Удэ, Уфу, Якутск и Ялту. Отбор участников осуществлял экспертный совет, передает пресс-служба департамента по культуре Москвы.
Программа мероприятия включает показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет, лекции от ведущих экспертов индустрии, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и профессиональный шоурум. Участники получат возможность представить свои работы широкой аудитории и экспертам, найти новых клиентов и расширить деловые контакты.
Эксперты отмечают рост популярности мероприятия и активное участие дизайнеров, стремящихся заявить о себе.
Организацией Московской недели моды занимается Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы