Более тысячи заявок получено на участие в Московской неделе моды

Более тысячи заявок получено на участие в Московской неделе моды

20.02.2025

В рамках четвертой Московской недели моды, которая пройдет с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж», поступило более тысячи заявок от дизайнеров.

Заявки поступили из десятков городов России, включая Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Олу, Казань, Калининград, Махачкалу, Нальчик, Санкт-Петербург, Сочи, Тамбов, Улан-Удэ, Уфу, Якутск и Ялту. Отбор участников осуществлял экспертный совет, передает пресс-служба департамента по культуре Москвы.

Программа мероприятия включает показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет, лекции от ведущих экспертов индустрии, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и профессиональный шоурум. Участники получат возможность представить свои работы широкой аудитории и экспертам, найти новых клиентов и расширить деловые контакты.

Эксперты отмечают рост популярности мероприятия и активное участие дизайнеров, стремящихся заявить о себе. 

Организацией Московской недели моды занимается Фонд моды при поддержке правительства Москвы.


Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы