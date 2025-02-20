Участниками второго этапа конкурса грантов Мэра Москвы в сфере культуры стали более 2,5 тысячи солистов и коллективов

Более 2,5 тысячи солистов и коллективов успешно прошли в первый этап конкурса грантов Мэра Москвы для поддержки проектов в сфере культуры и искусства.





Заявки на участие в конкурсе, который завершился 15 февраля, подали более 30 тысяч учеников столичных школ и колледжей искусств, сообщает департамент культуры Москвы.



Участники могут получить гранты на сумму до 150 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и до 300 тысяч рублей в коллективных. Лауреату первой степени, которого отметит профессиональное жюри, будет присуждён Гран-при в размере 150 тысяч рублей.





Наибольший интерес вызвали направления «Фортепиано» и «Живопись и декоративно-прикладное искусство».





Первый тур конкурса начнётся 25 февраля и продлится до 10 марта. Экспертные советы, состоящие из деятелей культуры и представителей профильных методических центров, выберут кандидатов для участия во втором туре. Очные прослушивания и просмотры пройдут с 20 марта по 10 апреля.





С 20 апреля по 25 мая в рамках третьего тура на лучших площадках столицы пройдут открытые выступления и выставки. Победителей в каждой из номинаций определит экспертное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений и звёзд мировой величины.





Участники олимпиад «Искусство — детям» автоматически проходят в третий тур. В 2024 году участие приняли 840 детей, из которых 36 стали финалистами.









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