В Петербурге откроется выставка «Русский стиль: Сталь»

Заявки на участие в конкурсе, который завершился 15 февраля, подали более 30 тысяч учеников столичны...
Проект будет представлен 20 февраля в Государственном музее истории религии.
Выставка откроется в музее-квартире ученого в Боровске 2 марта, в Международный день спички. ...
Проект приурочен ко Дню защитника Отечества и будет бесплатным для всех посетителей. ...
На мероприятии выступил народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков.
Заявки на участие в конкурсе, который завершился 15 февраля, подали более 30 тысяч учеников столичны...
Проект будет представлен 20 февраля в Государственном музее истории религии.
Выставка откроется в музее-квартире ученого в Боровске 2 марта, в Международный день спички. ...
Проект приурочен ко Дню защитника Отечества и будет бесплатным для всех посетителей. ...
На мероприятии выступил народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков.
Геннадий Косарев скончался 19 февраля после продолжительной болезни.
Альбом будет полностью сольным и станет последним в творчестве Валерии, рассказал продюсер.
В центре сюжета — продолжение истории овчарки Пальмы и ее невероятная дружба с медвежонком Мансуром.
Представители патриотического объединения литераторов «Союз 24 февраля» обратились к помощнику прези...
Событие впервые пройдет в Парке Победы на Поклонной горе и будет посвящено 80-летию Великой Победы.
Выступления коллектива из Улан-Удэ пройдут с 16 по 19 апреля 2025 года.
Главную роль в фильме исполнил сербский актер Милош Бикович.
Прием заявок начнется 20 февраля и завершится 24 марта 2025 года в 19:00 по московскому времени.
Режиссером постановки выступила Ирина Пахомова.
Экспозиция разместится в новом здании РНБ и будет приурочена ко Дню защитника Отечества.
Оргкомитет будет заниматься организацией мероприятий по празднованию 1000-летия Курска.
Роль императрицы в разные периоды ее жизни исполнили актрисы Ольга Лерман и Анна Михалкова.
Выступления пройдут в Великом Новгороде, Старой Руссе, Боровичах и других городах России.
Событие позволит жителям столицы ОАЭ познакомиться с русской культурой.
Речь идет о малийском режиссере Сулеймане Сиссе.
20.02.2025