В Петербурге откроется выставка «Русский стиль: Сталь»

В Санкт-Петербурге откроется выставка «Русский стиль: Сталь».



Проект будет представлен 20 февраля в Государственном музее истории религии.



В экспозицию вошли произведения современного искусства, созданные на стальных плитах от бронежилетов.



Идеологом проекта выступает Антон Беликов — художник, философ, кандидат философских наук, доброволец в составе Вооруженных сил России.



«Я всегда говорю, искусство — это самое сильное оружие, которое мы можем использовать, чтобы донести определенные смыслы, идеи и образы будущего нашей страны», — рассказала куратор выставки Светлана Чепрова.



Выставка будет открыта до 18 марта 2025 года.











