В Боровске откроется выставка «PROЦиолковского на спичках»

Более 100 спичечных этикеток, коробков и сувенирных наборов спичек с портретами Константина Циолковского войдут в экспозицию «PROЦиолковского на спичках».





Выставка откроется в музее-квартире ученого в Боровске Калужской области 2 марта, в Международный день спички.





На выставке будет показана филумения — коллекция спичечных этикеток, серийных наборов этикеток и подарочных наборов спичек, сувениров и станковой графики с изображениями Константина Циолковского. Всего будет представлено более 80 предметов из собрания Музея истории космонавтики в Калуге, 36 из которых — подлинники, а также около 30 предметов из собрания «Музея спички» и частных коллекций.





Часть экспонатов будет посвящена жизни Циолковского в Калуге. Так, в экспозицию войдет сувенир в виде памятника ученому, установленный в сквере Мира города Калуги, а также вымпел с изображением памятника, в 2017 году побывавший на Международной космической станции.





В программу также войдет творческая встреча с московскими филуменистами и авторская презентация выставки.









Фото: Общественное достояние