Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Геннадий Косарев

В Молодежном театре на Фонтанке сообщили о смерти актера Геннадия Косарева.





Артист скончался на 65-м году жизни. Зрители запомнили Косарева по ролям в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».





Геннадий Косарев скончался 19 февраля после продолжительной болезни.



В театре отметили, что, несмотря на тяжелую болезнь, Косарев продолжал выходить на сцену, не желая подводить зрителей и коллег. Всего за несколько дней до своей смерти он играл в спектакле «Жозефина и Наполеон».





Геннадий Косарев родился 4 ноября 1960 года в городе Денау в Узбекистане, окончил ГИТИС в 1981 году. В течение 11 лет Косарев работал в Московском театре имени Маяковского, а с 1992 года стал частью труппы Молодежного театра на Фонтанке.









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