Появились новые кадры семейного блокбастера «Пальма 2»

20.02.2025
Продюсерские компании «Марс медиа», «Амедиа продакшн», телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр Okko и «Централ партнершип» представили новые кадры, трейлер и постер семейного приключенческого блокбастера «Пальма 2».
В центре сюжета — продолжение истории овчарки Пальмы и ее невероятная дружба с медвежонком Мансуром. Зрители увидят полные опасностей приключения героев в тайге.
В главных ролях — Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев и Таисья Калинина.
Роль Пальмы исполнили овчарки Жаклин и Лили с помощью кинолога Александры Степановой, а медвежонка Мансура — Добрыня и Олеся под руководством дрессировщицы Софии Родниковой.
Дата выхода фильма пока не объявлена.
Фото: пресс-служба ВГТРК