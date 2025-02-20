Российский фонд культуры объявляет конкурс на получение грантов в рамках нацпроекта «Семья»

Российский фонд культуры объявил старт приема заявок на участие в конкурсном отборе на получение грантов в сфере искусства и культуры.





К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации.



Гранты предоставляются творческим проектам в области музыкального, театрального, хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народного творчества, музейного и библиотечного дела, народных художественных промыслов.





Прием заявок стартует 20 февраля и завершится 24 марта 2025 года в 19:00 по московскому времени.





Грант в рамках национального проекта «Семья» позволит организациям реализовать свои творческие идеи, поддержать и развить культурное наследие России, а также привлечь внимание общественности к важным культурным событиям.







