Театр Терезы Дуровой представит премьеру «Мольер. Наследники»

Московский Театр Терезы Дуровой представит на малой сцене премьеру комедии «Мольер. Наследники».



Режиссером постановки выступила Ирина Пахомова. В основу спектакля легли три пьесы Жан-Батиста Мольера: «Шалый, или Всё невпопад», «Любовь-целительница» и «Летающий лекарь», сообщили в пресс-службе театра.





Ирина Пахомова отметила, что выбрала пьесы, которые ей самой хотелось бы увидеть на сцене.





«Мы знаем Мольера по его поздним сочинениям — острым, жестким, высмеивающим человеческие пороки. Но в основе нашего спектакля пьеса, которой Мольер покорил Париж: „Шалый, или Всё невпопад“. Одна из самых смешных, что я читала в своей жизни. Это Мольер юный, Мольер веселый, Мольер наглый», — рассказала она.





Над спектаклем также работали художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по костюмам Ирина Новичкова и художник по свету Денис Гришин.





В главных ролях выступят Илья Захаржевский / Григорий Чеглаков, Сергей Батов, Анастасия Фадеева, Гульмарьям Смирнова / Любовь Никулица, Павел Никитченко / Геннадий Краковский, Рафаэль Наджаф-Заде / Владимир Антипов, Николай Зверев, Андрей Батов / Георгий Шабанов, Михаил Бубер / Константин Лещенко и Юлия Тарникова / Наталья Самсонова.





Премьера комедии «Мольер. Наследники» состоится 20 февраля, показы также пройдут 6 и 26 марта, 17 апреля и 22 мая.





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