Театр Терезы Дуровой представит премьеру «Мольер. Наследники»

20.02.2025

Театр Терезы Дуровой представит премьеру «Мольер. Наследники»
Московский Театр Терезы Дуровой представит на малой сцене премьеру комедии «Мольер. Наследники».

Режиссером постановки выступила Ирина Пахомова. В основу спектакля легли три пьесы Жан-Батиста Мольера: «Шалый, или Всё невпопад», «Любовь-целительница» и «Летающий лекарь», сообщили в пресс-службе театра.

Ирина Пахомова отметила, что выбрала пьесы, которые ей самой хотелось бы увидеть на сцене.

«Мы знаем Мольера по его поздним сочинениям — острым, жестким, высмеивающим человеческие пороки. Но в основе нашего спектакля пьеса, которой Мольер покорил Париж: „Шалый, или Всё невпопад“. Одна из самых смешных, что я читала в своей жизни. Это Мольер юный, Мольер веселый, Мольер наглый», — рассказала она.

Над спектаклем также работали художник-постановщик Мария Рыбасова, художник по костюмам Ирина Новичкова и художник по свету Денис Гришин.

В главных ролях выступят Илья Захаржевский / Григорий Чеглаков, Сергей Батов, Анастасия Фадеева, Гульмарьям Смирнова / Любовь Никулица, Павел Никитченко / Геннадий Краковский, Рафаэль Наджаф-Заде / Владимир Антипов, Николай Зверев, Андрей Батов / Георгий Шабанов, Михаил Бубер / Константин Лещенко и Юлия Тарникова / Наталья Самсонова.

Премьера комедии «Мольер. Наследники» состоится 20 февраля, показы также пройдут 6 и 26 марта, 17 апреля и 22 мая.

Фото: Pixabay.com