Главам реготделений творческих союзов предложили войти в состав оргкомитета по празднованию 1000-летия Курска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил председателям региональных отделений всероссийских творческих союзов писателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров и театральных деятелей войти в состав оргкомитета, который будет заниматься организацией мероприятий по празднованию 1000-летия Курска.





Хинштейн подчеркнул, что без участия творческих людей невозможно создать масштабный план мероприятий, включающий не только восстановление культурных объектов, но и формирование смысловых точек притяжения для жителей и гостей города. Он также отметил, что на встрече с председателями было предложено воссоздать в Курске трактир, описанный Николаем Гоголем в произведении «Ревизор», основываясь на образе курской гостиницы, которая не сохранилась.





Врио губернатора поддержал идею создания творческой ассоциации, которая объединит всех творческих деятелей региона. Это позволит более эффективно организовывать гастроли театров Москвы и Петербурга, проводить собственные фестивали и обеспечивать финансовую поддержку культурных проектов. Руководитель также выразил признательность деятелям искусства, подчеркнув важность признания их заслуг через государственные и региональные награды.





1000-летие Курска будет отмечаться в 2032 году, и подготовка к этому событию уже началась. Указ о проведении праздничных мероприятий был опубликован в 2019 году, и инициатива Хинштейна направлена на то, чтобы сделать празднование ярким и значимым для всех жителей региона.









Фото:t.me/Hinshtein