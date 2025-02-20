В России впрокат выходит фильм «Екатерина Великая»

В российских кинотеатрах выходит новый полнометражный фильм «Екатерина Великая».



Роль императрицы в разные периоды её жизни исполнили актрисы Ольга Лерман и Анна Михалкова/





Генеральный директор «Газпром-медиа» и продюсер картины Александр Жаров, отметил, что фильм представляет собой историю о жизни, судьбе и восхождении одной из самых выдающихся правительниц Российской империи, которая, будучи немецкой принцессой, стала русской императрицей, полюбив свою новую Родину





«Мы постарались сделать главную героиню нашего фильма максимально живой, вдохновляющей и яркой, постарались уйти от клише и стереотипов, проживая с императрицей живые эмоции и переживания, принимая трудные решения, делая Российскую империю великой», — сказал продюсер.



Фильм станет третьим в цикле исторических проектов «Русь», начатом работами Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы», которые вышли в 2022 и 2023 годах.





Проект создан «Газпром-медиа» по заказу и при поддержке ПАО «Газпром». Производством занималась компания 1-2-3 Production при участии НТВ. Дистрибьютором выступает «Централ партнершип», входящий в структуру «Газпром-медиа».









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