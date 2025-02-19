Луганская филармония отправится в гастрольный тур

С 1 по 9 марта Луганская филармония проведет гастрольный тур по городам северо-западной России. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Гастроли охватят Великий Новгород, Старую Руссу, Боровичи, Валдай, Великие Луки, Псков и Невель. Тур организует Росконцерт в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.





В программе тура артисты представят концерт «В ритмах весны». Он будет приурочен к Международному женскому дню 8 марта. На сцену выйдут Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь», Ансамбль танца «Рондо» и Вокально-эстрадный ансамбль «Сфорцандо».









Фото: Минкультуры России