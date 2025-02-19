Луганская филармония отправится в гастрольный тур

Выступления пройдут в Великом Новгороде, Старой Руссе, Боровичах и других городах России.
Событие позволит жителям столицы ОАЭ познакомиться с русской культурой.
Речь идет о малийском режиссере Сулеймане Сиссе.
В «Русском ПЕН-центре» уточнили, что проект приурочен ко Дню защитника Отечества.
Сериал покажут на Wink 20 февраля.
Выступления пройдут в Великом Новгороде, Старой Руссе, Боровичах и других городах России.
Событие позволит жителям столицы ОАЭ познакомиться с русской культурой.
Речь идет о малийском режиссере Сулеймане Сиссе.
В «Русском ПЕН-центре» уточнили, что проект приурочен ко Дню защитника Отечества.
Сериал покажут на Wink 20 февраля.
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19.02.2025