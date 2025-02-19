В Москве откроется выставка о православной истории ордена госпитальеров

21 февраля в Доме Лосева на Арбате 33 пройдет открытие исторической выставки, посвященной Дню защитника Отечества. Экспозиция под названием «Православная история ордена госпитальеров. Мальтийский орден в России» расскажет о значении Мальтийского ордена в истории России.





В XVIII-XIX веках пребывание этого древнего рыцарского ордена в Санкт-Петербурге стало романтической страницей русской военной истории. Мальтийский орден начал свою связь с Россией с эпохи Петра I, а кульминацией этого взаимодействия стало спасение мальтийских рыцарей российским императором Павлом I после захвата Мальты Наполеоном. Император пригласил рыцарей в Санкт-Петербург и принял на себя титул Великого магистра, что привело к созданию православного отделения ордена — Великого Приорства Российского.





Символы Мальтийского ордена вошли в состав государственной символики Российской Империи, была образована Мальтийская губерния, а среди рыцарей ордена оказались выдающиеся личности, такие как генералиссимус А. В. Суворов, фельдмаршал М. И. Кутузов и святой Русской Православной Церкви адмирал Ф. Ф. Ушаков.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Русского ПЕН-центра»