Фестиваль в Северной Осетии соберет молодых дирижеров России

В Северной Осетии состоится Фестиваль молодых хоровых и симфонических дирижеров России. Об этом сообщили представители филиала Мариинского театра в республике.





С 21 по 22 февраля во Владикавказе проведут фестиваль-форум, посвященный народной артистке СССР Веронике Борисовне Дударовой. Гостям и жителям города предложат насыщенную концертную программу.





Первый день фестиваля начнется с концерта хоровой музыки, который представит Московский Синодальный хор — один из старейших профессиональных хоров страны, основанный в Москве в 1721 году. В программе прозвучат произведения таких композиторов, как Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Елена Чистякова, Антон Висков, Матвей Блантер и другие. Также зрители смогут насладиться русскими народными песнями.





На второй день на сцену выйдут симфонический оркестр и хор филиала Мариинского театра, а также Московский Синодальный хор. В их исполнении прозвучат кантата «Иоанн Дамаскин» Сергея Танеева и «Богатырская симфония» Александра Бородина.









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