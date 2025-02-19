Проект Хабенского и Цыпкина увидят зрители России, Белоруссии и Казахстана

Совместный проект художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского и писателя Александра Цыпкина под названием «Жил. Был. Дом» охватит около ста городов России, а также будет представлен в Белоруссии и Казахстане. На пресс-конференции, посвященной презентации проекта, Хабенский отметил, что уже подтвердили участие порядка ста городов, а также добавил, что к проекту присоединились Казахстан и Белоруссия.





Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО», сообщила о планах расширить географию проекта, включая премьеры в других дружественных странах. Она также упомянула о ведении переговоров с Сербией и ОАЭ.





Съемки фильма пройдут на «Мосфильме» в павильоне № 3. В проекте примут участие не только Хабенский, но и такие актеры, как Игорь Верник, Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Александра Ребенок, Виктор Хориняк, Ксения Теплова и Анатолий Кот.





Уникальность проекта заключается в том, что создатели сначала создадут киноверсию, а затем зрители смогут увидеть спектакль. Хабенский подчеркнул, что подобная идея давно витала в воздухе, однако в прошлом сначала ставили спектакль, а затем его экранизировали.









Фото: YouTube