В Петербурге отметили интерес молодежи к культуре Русского Севера

Интерес к изучению языков малых коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока значительно увеличивается среди молодежи. Об этом ТАСС сообщила директор Центра традиционных знаний и языков коренных малочисленных народов Нина Вейсалова.





По ее словам, молодое поколение стремится узнать больше о своих родных языках и культуре. Вейсалова отметила, что в последние десять лет наблюдалось обратное явление — молодежь была более ориентирована на глобализацию и менее заинтересована в своих традициях. Директор центра также подчеркнула, что, хотя интерес к историческим корням молодежи заметен, условия для передачи знаний от старшего поколения остаются недостаточными. Она указала на важность осознания молодыми людьми своего культурного разнообразия и этнической принадлежности как престижного фактора.





Вейсалова отметила, что представители малых коренных народов, особенно молодежь, играют важную роль в сохранении уникальных культур. Она привела в пример народы, численность которых не превышает 200 человек, таких как энсы и ороки, среди которых лишь 30-50 человек владеют родным языком. Современные технологии также способствуют росту интереса к изучению родного языка. В настоящее время разрабатываются переводчики и голосовые платформы на языках коренных народов, что открывает новые возможности для обучения. Вейсалова подчеркнула важность создания условий для передачи знаний о языке и культуре, которые могут быть безвозвратно утрачены с уходом старшего поколения.





В Петербурге 19 февраля прошел VI Этнодиктант одновременно на 12 языках. Его участниками стали более 70 человек.









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