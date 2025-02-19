Актеры Луганского театра представили театрализованную программу «Русская дорога»

Актеры Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева представили театрализованную программу «Русская дорога», основанную на поэзии участников специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.





По словам актрисы театра и автора постановки Натальи Бутко, название программы выбрано не случайно. Она подчеркнула , что «Русская дорога» посвящена героям, защищающим родную землю. В основу программы легли стихи Сергея Ефимова, который известен как поэт специального назначения. Бутко отметила, что строки его поэзии обладают сильной энергетикой и прекрасно передают атмосферу происходящего. Актеры стараются читать эти произведения просто и проникновенно, без излишней театральности.





Сергей Ефимов, по словам Бутко, является офицером спецназа и автором нескольких поэтических сборников, среди которых «Обычные люди специального назначения». Этот сборник стал основой для постановки. Актеры планируют показать программу бойцам на передовой.





В настоящее время в театре реализуется проект «СВОи герои», который направлен на художественное обобщение и увековечение подвигов героев специальной военной операции в театральных формах.









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