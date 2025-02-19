В петербургских «Крестах» может появиться концертно-музейная площадка

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн выразил намерение приобрести имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге. По информации РБК, бизнесмен хочет создать на этом историческом объекте музей, а также площадку для фестивалей и концертов.





Финкельштейн отметил , что работа с таким сложным объектом требует особого внимания к его исторической ценности и архитектуре. Он подчеркнул необходимость сохранить внешний облик здания, одновременно развивая его как бизнес. Однако все предложенные идеи должны пройти согласование с городскими властями.





На данный момент объект выставлен на торги, а результаты аукциона объявят 21 февраля. Финкельштейн не располагает информацией о других претендентах на «Кресты». В случае успешной покупки он намерен организовать на этом месте «музей добра и зла». Кроме того, Финкельштейн руководит концертным агентством PMI.





Тюрьма «Кресты», построенная в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко, имеет богатую историю. В разные годы здесь отбывали наказание такие известные личности, как Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский и Николай Заболоцкий. Комплекс включает два крестообразных пятиэтажных здания, корпус с церковью, а также вспомогательные сооружения, такие как больница и кухня.









Фото: YouTube