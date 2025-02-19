В Малом театре пройдет московская премьера балета «Две Анны»

На сцене Государственного академического Малого театра пройдет московская премьера балета «Две Анны».



Представление посвящено двум выдающимся женщинам XX века — Анне Ахматовой и Анне Павловой, ставшими символом Серебряного века.





Режиссером выступил Феликс Михайлов.





В постановке участвуют звезды балета Большого театра и звезда современного танца и актриса БДТ Полина Маликова. Спектакль состоит из двух частей с разными хореографами. Первая часть «Ахматова» создана Юрием Посоховым под музыку Сезара Франка. На сцене выступит прима Большого театра Элеонора Севенард, а слова Ахматовой озвучит актриса Полина Маликова. Сюжет основан на любовном треугольнике между Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым и Амедео Модильяни.





Вторая часть «Павлова» создана Павлом Глуховым под музыку Ильи Демуцкого. Она исследует отношения Анны Павловой с ключевыми мужчинами ее жизни, от обучения у Чекетти до венчания с Дандре и встреч с Вертинским и Чаплиным. В спектакле переплетаются элементы театра, цирка, варьете и кино, а каждое движение передает отголоски «Умирающего лебедя» — символа великой балерины.





Премьера спектакля «Две Анны» прошла в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге. Организаторы планируют гастроли по всему миру.









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