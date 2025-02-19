РБК: Минкультуры поддержало инициативу введения прокатных удостоверений для онлайн-платформ

По информации издания, Минцифры и Минкультуры разошлись во мнениях относительно введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров.Минцифры высказало опасения, что введение прокатных удостоверений может привести к оттоку пользователей от официальных сервисов и росту популярности пиратских платформ. Ведомство указало на большой объем контента в онлайн-кинотеатрах: каталоги четырех крупнейших сервисов содержат около 40 тысяч часов фильмов и ежемесячно пополняются на 7 тысяч единиц контента. В Минцифры считают, что реализация новых требований может повлечь за собой дополнительные затраты для владельцев сервисов.В свою очередь Минкультуры не согласилось с оценкой эффективности действующих норм, регулирующих редакционную политику онлайн-кинотеатров. Ведомство отметило, что Роскомнадзор может обнаружить нежелательный контент спустя некоторое время после публикации фильма, и благодаря прокатным удостоверениям можно будет регулировать появление такого контента. Минкультуры также заявило о готовности к увеличению объемов работы в связи с большим количеством контента.