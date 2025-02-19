В Москве открылась книжная выставка о жизни и творчестве Грибоедова

В Государственной публичной исторической библиотеке России открылась историко-документальная и книжная выставка «А.С. Грибоедов: горе от ума, чести и совести».



Проект подготовили отделы выставочной работы и истории книжной культуры, передает пресс-служба Минкультуры России.





Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве Александра Сергеевича Грибоедова — выдающегося поэта, музыканта и дипломата. На выставке представлены книги, периодические издания, включая материалы на армянском языке, из фондов библиотеки. Также демонстрируются цифровые копии архивных документов, отражающих служебную деятельность русского представительства в Персии и личные достижения Грибоедова.





Среди экспонатов — фрагменты Туркманчайского договора, послужной список Грибоедова, его рапорты графу Нессельроде и генералу Паскевичу, а также документы, связанные с дуэлью и арестом по делу декабристов. Особую ценность представляет Грибоедовская коллекция ГПИБ России, основанная в 1900 году. В коллекции собраны издания комедии «Горе от ума», рукописи, фотографии, афиши и газеты, многие из которых имеют автографы дарителей, таких как Н.К. Пиксанов и А.И. Станкевич.





Выставка продлится до 11 апреля.





Фото: пресс-служба Минкультуры России