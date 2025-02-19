В Киргизии пройдет премьера фильма о футболисте Федоре Черенкове

В столице Киргизии пройдет премьера российского фильма о легендарном футболисте Федоре Черенкове.



Картина «Федя. Народный футболист» будет показана в Киргизском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 19 февраля. На мероприятии ожидаются представители администрации президента Киргизии, посольства России, Россотрудничества, а также ветераны футбола и сотрудники СМИ.





В широкий прокат фильм выйдет 20 февраля. Режиссер и сценарист Николай Акелькин отметил, что картина исследует человеческие отношения и драму через призму спортивной биографии.





Съемки фильма проходили в Москве, Минске и других городах Белоруссии. В главных ролях снялись Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие актеры. Дублером Румянцева в спортивных сценах выступил бывший полузащитник сборной России Роман Воробьев.





Федор Черенков был рекордсменом по количеству матчей за «Спартак» (494). Он трижды становился чемпионом СССР в составе клуба, выиграл чемпионат России и Кубок России. Черенков дважды признавался лучшим футболистом страны и забил 12 мячей за сборную СССР, с которой завоевал бронзовые медали Олимпийских игр в Москве в 1980 году.









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