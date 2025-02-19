Вышли первые кадры романтической комедии «Клевый УLove»

Основные темы обсуждения касались методов сохранения и передачи памяти о блокаде.
Выставка открылась в Государственной публичной исторической библиотеке России.
Фильм «Федя. Народный футболист» будет показан в Киргизском академическом театре оперы и балета имен...
Фильм выйдет в прокат 24 апреля.
Режиссер Эдуард Бояков отметил, что спектакль превзошел ожидания.
Основные темы обсуждения касались методов сохранения и передачи памяти о блокаде.
Выставка открылась в Государственной публичной исторической библиотеке России.
Фильм «Федя. Народный футболист» будет показан в Киргизском академическом театре оперы и балета имен...
Фильм выйдет в прокат 24 апреля.
Режиссер Эдуард Бояков отметил, что спектакль превзошел ожидания.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Актер театра и кино скончался 18 февраля в возрасте 83 лет.
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Российская государственная библиотека искусств организует конкурс второй год подряд.
19.02.2025