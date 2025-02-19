Вышли первые кадры романтической комедии «Клевый УLove»

Компания «Каро Премьер» представила трейлер новой романтической комедии «Клевый УLove».



Фильм выйдет в прокат 24 апреля.





По сюжету три подруги, Милана, Аня и Вика, сталкиваются с проблемами в личной жизни и решают изменить ее. Случайно оказавшись на соревнованиях по рыбалке, они надеются найти подходящих мужчин. Гоша пытается очаровать Милану, Игорь, не узнав свою ассистентку, завоевывает внимание Ани, а Даниил пытается найти общий язык с Викой.





Роли в фильме сыграли Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Алина Алексеева, Виктор Васильев, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков и Александр Головин.













Фото: кадр видео