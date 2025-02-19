В кинопарке «Москино» пройдут финальные показы спектакля «Соборная площадь»

В кинопарке «Москино» 22 и 23 февраля пройдут финальные показы мультимедийного спектакля «Соборная площадь», передает департамент культуры Москвы.





Спектакль рассказывает о событиях Смутного времени и объединяет драматургию, технологии, музыку, хореографию и трюки. Актеры прошли специальные лекции о манерах и поведении людей XVII века. Режиссером постановки выступил Эдуард Бояков.





Спектакль посвящен отважным воинам, готовым рисковать жизнью ради правды и защиты Родины. Он не только рассказывает об исторических событиях, но и затрагивает личный выбор каждого человека.





В постановке участвуют актеры Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Валерий Николаев, Елена Захарова, Юлия Такшина, Павел Устинов, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов и другие.





«Соборная площадь» — первый масштабный проект, созданный специально для показа в кинопарке.









Фото: Е. Самарина/пресс-служба департамента культуры Москвы