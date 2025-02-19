В Петербурге завершили реконструкцию библиотеки имени Есенина

В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию библиотеки имени Сергея Есенина на Лиговском проспекте.



Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



«Постарались воссоздать дух творчества Серебряного века. Любой музыкант, художник или поэт может подать заявку и выступить в конференц-зале или провести творческий вечер. И даже кофейня здесь оформлена в духе легендарного кафе имажинистов „Стойло Пегаса“», — рассказал Беглов.



По словам губернатора, в библиотеке после реконструкции появилась просторная выставочная зона, оборудованный кинозал, удобный читальный зал.



«Уверен, что оригинальная концепция и близость к историческому центру Петербурга сделают библиотеку имени Сергея Есенина местом притяжения для творческих и креативных людей со всего города», — сообщил Беглов.









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