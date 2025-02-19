IV Национальная премия интернет-контента объявила дату и место проведения

Объявлена дата проведения IV Национальной премии интернет-контента.





Торжественное награждение лауреатов состоится 5 июня в киноконцертном комплексе «Мосфильм».





Премия ИРИ включает 15 основных номинаций, охватывающих разнообразные форматы интернет-контента: от короткометражных фильмов до подкастов и социальных акций. Среди них — игровые сериалы, non-scripted проекты, документальные фильмы, видеоролики, подкасты и другие форматы.





Помимо основных номинаций, будут вручены и специальные награды. Финалистов отберёт экспертный совет Премии ИРИ, а победителей — профессиональное жюри.





Лауреатами премии ИРИ 2024 года были такие проекты, как «Повелитель ветра», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Вызов», «Крутая перемена», игра Atomic Heart, «Плейлист волонтёра», «Романовы. Последнее слово» и другие.





Список специальных наград будет объявлен позже.









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