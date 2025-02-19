В Новосибирске возродили творческую платформу «Зеленая пирамида»

Творческая платформа «Зеленая пирамида», известная в Новосибирске более четверти века назад, вновь откроет свои двери 23 февраля 2025 года.



Арт-пространство соберет творческую интеллигенцию города, а также тех, кто хочет узнать больше об искусстве, и начинающих артистов, готовых представить свои проекты публике. Об этом сообщил худрук Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев, Арт-пространство соберет творческую интеллигенцию города, а также тех, кто хочет узнать больше об искусстве, и начинающих артистов, готовых представить свои проекты публике. Об этом сообщил худрук Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев, передает ТАСС.





«Это было замечательное место, где людей просто облагодетельствовали. Там собирались очень интересные люди. Туда приходили и известные личности: Владимир Спиваков, Сергей Пенкин, Михаил Жванецкий. Всю свою жизнь я мечтал как-то возродить что-то подобное. Для этого нужны были время, силы и поддержка. В этом году такая поддержка нашлась. Торжественное открытие намечено на 23 февраля», — рассказал Афанасьев.





Ранее «Зеленая пирамида» находилась в подвале здания Архитектурно-художественной академии. Леонид Шувалов и Аркадий Пасман открыли первую независимую галерею в Новосибирске в 1993 году. Это место стало арт-клубом, где читали стихи, слушали музыку, обсуждали творчество, проводили выставки картин и художественные конкурсы. В конце 90-х арт-пространство закрылось из-за проблем с помещением.





Новая «Зеленая пирамида» разместится на базе Новосибирского городского драматического театра под руководством Афанасьева. Платформа сохранит традиции арт-клуба, и любой желающий сможет посетить ее бесплатно. В ближайшее время пройдет творческий вечер актрисы Татьяны Жуляновой, посвященный произведениям Чехова. Организаторы планируют проводить открытые мастер-классы и мероприятия на свежем воздухе в сквере рядом с театром в теплое время года.











