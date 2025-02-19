Мишустин поздравил с юбилеем Юрия Антонова

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Премия ИРИ включает 15 основных номинаций, охватывающих разнообразные форматы интернет-контента.
В концерте примут участие Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Аль...
Арт-пространство соберет творческую интеллигенцию города, начинающих артистов, готовых представить с...
Глава правительства отметил вклад Антонова в развитие музыкального искусства страны.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Премия ИРИ включает 15 основных номинаций, охватывающих разнообразные форматы интернет-контента.
В концерте примут участие Академический симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Аль...
Арт-пространство соберет творческую интеллигенцию города, начинающих артистов, готовых представить с...
Глава правительства отметил вклад Антонова в развитие музыкального искусства страны.
Фильм «Красный шелк» выйдет в широкий российский прокат 20 февраля.
В программу войдет премьерный показ фильма об участниках СВО, их семьях, а также выставка рисунков к...
Фестиваль состоится в декабре 2025 года и станет местом встречи исполнителей фольклорной и народной ...
Торжественная церемония передачи инструмента состоится в Шереметевском дворце.
Выставка откроется 21 марта в Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова.
По словам министра, после ухода Голливуда произошел скачок в сборах российских картин.
Актер театра и кино скончался 18 февраля в возрасте 83 лет.
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Семинар прошел в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.
Российская государственная библиотека искусств организует конкурс второй год подряд.
Зрители увидят ленты «Донбасс. Близкие люди», «Мариуполь. Голоса», «Министерство биологической войны...
Фестиваль посвящен выдающемуся музыканту Льву Владимировичу Ракову.
Зрители также увидят выступление оркестров, хоров и других коллективов.
Министр культуры России встретилась с замглавы Администрации президента Белоруссии Владимиром Перцов...
На концерте собрался полный зал зрителей.
19.02.2025