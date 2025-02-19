Мишустин поздравил с юбилеем Юрия Антонова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народного артиста России Юрия Антонова.



Глава правительства отметил вклад Антонова в развитие музыкального искусства страны.



«Ваше многогранное творчество стало неотъемлемой частью отечественной культуры, а замечательные песни до сих пор остаются популярными. Они трогают до глубины души, их знают и любят миллионы людей. Ваш вклад в развитие музыкального искусства, сохранение и приумножение традиций российской эстрады заслуживает самого большого уважения», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.



Мишустин пожелал Юрию Антонову крепкого здоровья, счастья и благополучия.









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