В Москве прошла премьера исторического блокбастера «Красный шелк»

Во вторник в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера исторического блокбастера «Красный шелк», созданного при участии китайских кинематографистов.





«Красный шелк» стал важным проектом в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Часть съемок прошла на крупнейшей киностудии мира Hengdian World Studios в Шанхае. Там были сняты экшн-сцены. Китайские коллеги также присутствовали на московской премьере.





Фильм снимался в экстремальных условиях: на льду Байкала, в Санкт-Петербурге и Москве. Актеры сами выполняли трюки и изучали китайский язык.





Актер Милош Бикович, сыгравший одну из главных ролей, рассказал, что его персонаж говорит на русском, китайском и французском языках.





Режиссером фильма выступил Андрей Волгин. В главных ролях, помимо Биковича, снялись Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов, Светлана Чуйкина и китайская актриса Чжэн Ханьи.





Фильм «Красный шелк» выйдет в широкий российский прокат 20 февраля.









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