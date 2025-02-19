В Музее Победы пройдет фестиваль «По праву памяти»

В Музее Победы пройдет премьерный показ фильма об участниках СВО и их семьях, а также откроется выставка рисунков конкурса «По праву памяти», передает пресс-служба учреждения.



Показ пройдет 20 февраля. Мероприятия пройдут в рамках фестиваля творчества для участников СВО «По праву памяти», организованного «Бессмертным полком России».



Кинопоказ будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Фильм рассказывает о людях, которые ждут возвращения своих родных из зоны СВО, о тех, кто поддерживает бойцов в тылу.



«В фильме прослеживается связь не только между участниками СВО и их детьми, которые растут на примере своих отцов, но связь с поколением Победителей, чьи потомки сегодня продолжают их дело — защищают Родину. Съемки фильма проходили по всей России», — говорится в анонсе.



Работы, которые будут представлены на выставке, посвящены участникам СВО. Участниками конкурса стали бойцы, их родные и близкие. Во временной экспозиции будут представлены работы художника Алексея Крюкова, ключевой темой творчества которого стала жизнь Донбасса с начала конфликта.









Фото: пресс-служба Музея Победы