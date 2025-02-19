На Дальнем Востоке и в Сибири пройдет фестиваль «На амурских просторах»

В Хабаровске и других городах Дальнего Востока и Сибири пройдет фестиваль народной музыки «На амурских просторах». Об этом объявили в правительстве Хабаровского края.





Фестиваль состоится в декабре 2025 года и станет местом встречи исполнителей фольклорной и народной академической музыки. В программе примут участие профессиональные коллективы и музыканты коренных народов России.





Проект, организованный Хабаровской краевой филармонией к 15-летию Русского оркестра, получил грантовую поддержку Министерства культуры РФ. На реализацию проекта выделено 4,77 млн рублей. В 2025 году поддержку получил 21 проект из 168 заявок, поданных от 62 субъектов России.





В рамках празднования 15-летия Русского оркестра в мае 2025 года пройдут гастроли коллектива в Благовещенске, Чите, Улан-Удэ и Иркутске. Выступления состоятся впервые.





Средства гранта будут использованы для организации гастролей, создания новых концертных программ, написания аранжировок, пошива сценических костюмов и проведения фестиваля народной музыки «На амурских просторах» в Хабаровске.





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