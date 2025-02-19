В Кургане откроется выставка икон и гравюр XVIII-начала XX веков

«Основу выставки составляют произведения русской иконописи XVIII-XX веков, которые являют образы святых покровителей воинства, в том числе Георгия Победоносца, Александра Невского, Архистратига Михаила, Николая Чудотворца. Расширенный раздел экспозиции — посвященный Святому благоверному князю Александру Невскому», — говорится в сообщении пресс-службы.



Выставка будет работать до 27 мая.

Выставка откроется 21 марта в Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.В экспозиции будет представлено около 90 предметов, имеющих высокую историко-мемориальную и художественную ценность и отражающих идею небесного покровительства и защиты русского воинства и государства на протяжении его истории.