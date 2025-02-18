В Мариинском театре пройдет премьера сцен незавершенной оперы Мусоргского

На сцене Мариинского театра 22 февраля пройдет премьера сцен незавершенной оперы Модеста Мусоргского «Саламбо». Об этом сообщили в пресс-службе театра.





Режиссером спектакля выступает Сергей Новиков, а художником-постановщиком — Ростислав Протасов. В новой интерпретации музыки прежней редакции оперы зрители услышат дуэт Саламбо и Шагабарима.





В пресс-релизе отметили, что в этом номере легко узнается дуэт Марины Мнишек и иезуита Рангони из «Бориса Годунова», однако такая реконструкция вполне оправдана, поскольку дуэт задумывался именно для «Саламбо». Кроме вокалистов, в постановке также появится чтец, который исполнит роль Гамилькара, отца Саламбо. Этот персонаж не был представлен на страницах партитуры Мусоргского.





Следующая премьера состоится 23 февраля в 13:00. Дирижером обеих постановок станет Валерий Гергиев.



