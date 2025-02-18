Ольга Любимова подвела итоги всероссийского семинара «Медиа в культуре»

В мастерской управления «Сенеж» состоялся всероссийский семинар «Медиа в культуре», сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram-канале. Она подвела итоги события.





В течение двух дней в подмосковном Солнечногорске для руководителей и представителей пресс-служб, отделов по связям с общественностью подведомственных Минкультуры России учреждений проходили лекции о российской государственности, формировании ценностей, информационной политике и продуктивной коммуникации, уточнила министр.





«В семинаре приняли участие более 200 человек. С ними в разных форматах работали опытные эксперты с большим практическим опытом, такие как Сергей Першин, Тина Канделаки, Сергей Новиков, Евгений Маруськин и Роман Войко», — сообщила Ольга Любимова.





Министр отметила, что, когда культура сталкивается с манипуляциями и попытками исказить реальность, от работы медиаспециалистов зависит то, как будет представлена культурная повестка страны. Ольга Любимова призвала делать это опираясь на достоверные факты и грамотную стратегию, обратив внимание на подготовку к 80-летию Победы.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой