В Москве завершился IV Международный фестиваль «Душа контрабаса»

В Рахманиновском зале Московской консерватории прошел IV Международный фестиваль «Душа контрабаса», посвященный памяти выдающегося музыканта Льва Владимировича Ракова. Подробности сообщили в Минкультуры России.





Лев Раков, контрабасист, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств, кандидат искусствоведения, оставил значительный след в музыкальной культуре России. Раков также служил в рядах Красной армии во время войны, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». На протяжении почти тридцати лет он выступал в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио и Центрального телевидения, а также участвовал в различных камерных ансамблях.





На фестивале выступили известные контрабасисты из разных стран, включая Кристине Хук из Германии, Каталин Ротару из США, Онура Озкаю из Турции и Эдуарда Макареза из Франции. Специальным гостем этого года стал Таканари Кояма, один из самых ярких современных контрабасистов из Германии. Он провел мастер-класс и выступил с Камерным оркестром Московской консерватории под руководством дирижера Ирины Копачевой-Куровской. В программе прозвучали Концерт для контрабаса с оркестром Сергея Кусевицкого и «Вариации на тему рококо» Петра Чайковского. Также состоялись две премьеры — произведения Д. Славникова и С. Будаи, написанные специально для фестиваля. В концерте принял участие лауреат международных конкурсов Артем Чирков, который также продемонстрировал свое мастерство на контрабасе.









Фото: Минкультуры России