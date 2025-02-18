Пятая симфония Шостаковича прозвучит в Петербургской филармонии

21 февраля в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт, на котором представят Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича. Знаменитое произведение впервые прозвучало в этих стенах в 1937 году, напомнили в пресс-службе учреждения.





Также в программе значится Пятая симфония Чайковского. Концерт пройдет под руководством Феликса Коробова с участием Академического симфонического оркестра филармонии.





Пятая симфония Шостаковича считается одним из величайших симфонических произведений XX века. Она была впервые исполнена 21 ноября 1937 года в Большом зале Ленинградской филармонии, когда Заслуженный коллектив Республики, ныне известный как Заслуженный коллектив России, выступил под управлением Евгения Мравинского. Музыка Шостаковича занимает важное место в репертуаре филармонии и является неотъемлемой частью ее истории.





Эта симфония стала ответом композитора на сложные события его жизни. Статья в газете «Правда» под названием «Сумбур вместо музыки», опубликованная в 1936 году и посвященная опере «Леди Макбет Мценского уезда», резко критиковала стиль Шостаковича, заявляя, что он не соответствует ожиданиям советского народа. Это событие оказало значительное влияние на его дальнейшее творческое развитие и личную судьбу.









Фото: Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича