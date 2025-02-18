Выставка о монументах в честь ВОВ откроется около Музея Победы

19 февраля вблизи Музея Победы на Поклонной горе стартует уличная выставка под названием «К 80-летию Великой Победы». Экспозиция, организованная Российским военно-историческим обществом (РВИО), познакомит москвичей и гостей столицы с важнейшими мемориалами и памятниками, созданными в честь героизма советского народа в годы войны 1941–1945 годов.





В числе экспонатов можно будет увидеть Ржевский мемориал Советскому солдату (филиал Музея Победы), мемориал «Курская битва», памятник «Сынам полков», а также памятники «Фронтовому кинооператору» и «Военным врачам и медицинским сестрам».





На открытие выставки приглашены высокопоставленные гости, включая Николая Овсиенко, заместителя начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере и заместителя председателя РВИО, и Виталия Мартынюка, исполнительного директора РВИО. Также ожидается присутствие Варвары Ерохиной, правнучки Маршала Советского Союза Георгия Жукова, и авторов мемориалов — скульпторов Михаила Баскакова и Андрея Коробцова, архитектора Константина Фомина.





Выставка разместится у подножия главной лестницы, ведущей к зданию Музея Победы. Временная экспозиция будет открыта для посетителей до конца мая 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы