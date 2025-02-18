Ольга Любимова и гендиректор ГМЗ «Московский Кремль» обсудили будущие проекты

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с генеральным директором Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова и Елена Гагарина обсудили текущие и будущие проекты. По словам министра, у Музеев Московского Кремля обширные выставочные планы: как на собственной площадке, так и в российских регионах и за рубежом.





«Музей стал активным участником перекрестных Годов культуры России — Китая. В прошлом году в КНР открылась экспозиция о русском застолье, которая пользуется большой популярностью», — отметила Ольга Любимова.





В этом году состоится ответное событие. В России впервые представят собрание Национального музея Китая на выставке «Изысканная трапеза». Также ведутся переговоры с коллегами в Шанхае и Хубэе.





В рамках «Русских сезонов» в Омане в Национальном музее Султаната учреждение планирует открыть выставочный проект «Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния». Кроме того, музей работает над уникальной экспозицией, посвященной потомкам Чингисхана, их положению в обществе и службе при русском дворе, добавила министр.





Ольга Любимова назвала Музеи Московского Кремля одной из главных сокровищниц России. Министр выразила уверенность в том, что в год празднования 80-летия Победы, когда Москва будет принимать множество гостей, в том числе официальные зарубежные делегации, музей-заповедник посетит большее количество туристов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой