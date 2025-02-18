В Московском Губернском театре прошла премьера спектакля «Дама с собачкой»

Московский Губернский театр представил новую постановку — спектакль «Дама с собачкой» режиссера Аллы Решетниковой.



В честь 160-летия Антона Павловича Чехова зрителям представили оригинальную интерпретацию классического рассказа о курортном романе. Постановка кардинально меняет судьбы героев.





В спектакле Чехов не просто присутствует, но и активно участвует в действии. Писатель выступает в роли наблюдателя, меняя маски и играя разные роли. Это помогает Гурову осознать глубину своих чувств и пройти через внутренние изменения, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Главные роли исполнили Антон Соколов (Гуров), Наталья Шклярук, Диана Егорова (Анна Сергеевна), Андрей Исаенков (Автор), а также Дмитрий Воркунов и Сергей Ренсевич, создавшие образы персонажей кафе.









Фото: пресс-служба Минкультуры России